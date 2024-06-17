“راحت تشتري إندومي إجتني جثة”.. فلسطيني يودع ابنته الشهيدة أول أيام عيد الأضحى (فيديو)

تحولت فرحة طفلة صغيرة في أول أيام عيد الأضحى في غزة إلى مأساة، بعد استشهادها بقصف إسرائيلي.

كانت الطفلة قد احتفلت مع والدها بالعيد وتلقت عيدية، فانطلقت ببراءة نحو المتجر لشراء “إندومي”، منتشية بفرحتها البسيطة، لكن طائرات الجيش الإسرائيلي لم تترك لها فرصة الاستمتاع بطفولتها، حيث قصفت المكان، ما أدى إلى استشهادها على الفور.

وأظهر تسجيل متداول لوالد الطفلة الشهيدة، وهو يقول “راحت تشتري أندومي إجتني جثة”.

لم تكن الطفلة الضحية الوحيدة في هذا القصف، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين، بينهم رضيعة، وأصيب آخرون بهجوم استهدف منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

شهود عيان أفادوا أن الطواقم الطبية انتشلت عددًا من الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض، حيث خلّف القصف دمارًا هائلًا في المنزل وأضرارًا جسيمة في المنازل المجاورة.

وقالت الطواقم الطبية والدفاع المدني إنها ما زالت تعمل على البحث عن المزيد من الضحايا والمصابين جراء هذا الهجوم الذي أفجع قلوب العائلات الفلسطينية في يوم كان من المفترض أن يكون مليئًا بالبهجة والسرور.

هذه الحادثة المأساوية تأتي جزءًا من سلسلة الحرب التي تشنها القوات الإسرائيلية على غزة، التي تسفر عن سقوط الشهداء من المدنيين، بينهم أطفال ونساء بشكل يومي.