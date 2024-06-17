طلاب جامعة ستانفورد الأمريكية يغادرون حفل تخرجهم من أجل غزة (فيديو)

في تطور جديد لتضامن الجامعات الغربية مع ما يقع من مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، أقدم المئات من طلاب جامعة ستانفورد الأمريكية، أمس الأحد، على مغادرة حفل تخرجهم احتجاجا على حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال في قطاع غزة والمطالبة بوقف استثمارات الجامعة في مؤسسات توفر الأسلحة للجيش الإسرائيلي.

انسحاب مئات الطلاب

وأظهرت لقطات مصورة طابورًا طويلًا تضمن المئات من الطلاب وهم يغادرون الحفل مع بداية كلمة رئيس الجامعة حاملين الأعلام والكوفية الفلسطينية، وقدرت منصات إعلامية عدد الطلاب بأكثر من 400.

ودعت مجموعة طلابية إلى مقاطعة الحفل الرسمي للجامعة والمشاركة في حفل تخرج بديل في اليوم ذاته يحضره الطلاب الذين حرمتهم الجامعة من حضور حفل التخرج لدورهم في الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها الجامعات الأمريكية قبل أشهر رفضًا للحرب على غزة.

اعتقالات من داخل حرم الجامعة

وكانت تقارير قد ذكرت في الخامس من يونيو/حزيران الجاري، أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 12 شخصا في جامعة ستانفورد، بعدما احتشد طلاب مؤيدون للفلسطينيين داخل مبنى يضم مكتب رئيس الجامعة.

وأوضحت الجامعة في بيان وقتها، أن الطلاب المعتقلين سيُمنعون مؤقتا من الحضور، وأن أي طالب في السنة الدراسية الأخيرة لن يُسمح له بالتخرج.

وقالت عميدة الجامعة سالر وجيني مارتينيز، إنها تشعر “بالصدمة وبحزن عميق” بسبب أفعال الطلاب.

وأزالت الجامعة مخيما داعما لغزة كان قائما في الحرم الجامعي منذ إبريل/ نيسان، بالإضافة إلى معرض مؤيد لإسرائيل، وعزت الجامعة ذلك “لدواعي السلامة العامة”.

وكتب مسئولو الجامعة “الوضع في الحرم الجامعي الآن تجاوز حد الاحتجاج السلمي إلى أفعال تهدد سلامة مجتمعنا”.

وأُلقي القبض على مئات الطلاب بالجامعات الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية، بعد تنظيم مظاهرات وإقامة مخيمات احتجاج، فضلا عن الاعتصام في منشآت في بعض الحالات، وذلك احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.