“قنبلة موقوتة”.. 8663 جنديا إسرائيليا وصلوا إلى مراكز إعادة التأهيل منذ 7 أكتوبر

كشفت معطيات رسمية إسرائيلية عن أن 8 آلاف و663 جنديا إسرائيليا وصلوا إلى أقسام إعادة التأهيل النفسي والبدني منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الكنيست، في بيان اليوم الإين، إن وزارة الدفاع قدمت معطيات إلى لجنة تدقيق الدولة البرلمانية.

ووفق هذه المعطيات “يوجد 8663 جنديا في أقسام إعادة التأهيل منذ بداية الحرب”، بحسب الكنيست.

نوعية الإصابات

وأوضح أن “الإصابة الأكثر شيوعًا هي إصابة الأطراف بنسبة 42%، ورد الفعل العقلي وما بعد الصدمة 21%، والإصابات الداخلية 9%، وإصابات العمود الفقري 7%، والأذنين 8%، والعينين 2%”، من دون توضيح نسب باقي الإصابات.

وتابع الكنيست أن “35% من الجرحى، الذين يعالجون في جناح إعادة التأهيل، يعانون من أذى نفسي”.

“قنبلة موقوتة”

وتحدث أمام اللجنة أصدقاء إليران مزراحي، وهو جندي انتحر إثر ضغوط ما بعد الصدمة بعد خدمة طويلة في غزة، وفق البيان.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست ميكي ليفي إن “الدولة التي ترسل جنودها إلى المعركة يجب أن تعرف كيف تعتني بهم عندما يعودون منها، ولا تتخلى عنهم بمجرد أن يضعوا الأسلحة”.

وأضاف “أعلم أنه تم إنشاء مراكز للصحة النفسية، وأن وزارة الدفاع وقسم التأهيل يبذلان كل ما في وسعهما لتقديم المساعدة لكل مَن يحتاجها، ولكن علينا أن نفهم أن هذه قنبلة موقوتة”.

وقتل 662 جنديا إسرائيليا وأصيب 3 آلاف و848 منذ بداية الحرب على غزة، وفق معطيات جيش الاحتلال، الذي يواجه اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر.

ونهاية فبراير/ شباط الماضي، كشف جيش الاحتلال أن نحو 30 ألف جندي اتصلوا بالخط الساخن للصحة النفسية التابع له منذ بداية الحرب في غزة.

وتابع “أثناء الحرب، دخل العشرات من العسكريين إلى قطاع غزة من أجل تقديم استجابة أولية للجنود الذين تعرضوا لأحداث معقدة من مختلف الأنواع، وذلك بناءً على طلب القادة”.

وآنذاك، قالت يخال ليفشيتز، رئيسة القسم السريري للأمراض العقلية في الجيش الإسرائيلي، لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن نحو “3 آلاف جندي نظامي واحتياط تم فحصهم من قبل ضباط الصحة العقلية، منذ بداية الحرب على غزة”.

وبشكل متكرر يعلن جيش الاحتلال عن تعرض عدد من عناصره لأزمات صحية مختلفة بينها المشكلات النفسية والعصبية، إضافة إلى الإصابات الجسدية الناتجة عن المعارك وانتشار بعض الأمراض المعدية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم من الأطفال.