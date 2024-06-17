كتائب القسام تنشر توثيقا لكمين “النابلسي” غربي غزة (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مقطعًا مصورًا يوثق كمين “دوار النابلسي” في تل الهوى، غربي مدينة غزة، الذي استهدف قوة مدرعة للاحتلال الإسرائيلي.

ويظهر في المقطع، الذي نشرته كتائب القسام مساء الأحد، المقاتلون وهم يزرعون الألغام والعبوات في مكان الكمين، وعمليات رصد لقوات الاحتلال وأفرادها المقتربة من موقع الكمين.

وفور وصول القوة، التي كانت تتألف من ناقلة جند مدرعة وعدد من الآليات، لمنطقة الكمين تم تفجير حقل الألغام، وبعدها قام مقاتلو القسام بقصف قوات الاحتلال بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ثم يوثق المقطع تقدم آليات الاحتلال الإسرائيلي وعمل ستائر دخانية للتغطية على عملية إخلاء القتلى والجرحى إلى مناطق أخرى، وبعدها يوثق المقطع هبوط مروحيات الإخلاء لنقلهم.

وأعلنت كتائب القسام، يوم السبت، إيقاع قوة مدرعة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في “حقل ألغام أعد مسبقًا على مفترق النابلسي جنوب غرب مدينة غزة”.

وأضافت في بيان عبر “تلغرام” أنه “فور وصول القوة المدرعة للمكان تم تفجيره وإيقاع القوة بين قتيل وجريح”، مشيرة إلى أنه تم رصد هبوط مروحيات لإخلاء القتلى والجرحى.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، مقتل 12 جنديًا وضابطًا منذ صباح السبت خلال المعارك في شمالي قطاع غزة وجنوبيه.

وأعلن جيش الاحتلال، أمس السبت، مقتل 11 عسكريًا منهم 8 بعد تفجير ناقلة جند مدرعة من طراز “نمر”، كانوا على متنها في تل السلطان غربي رفح، أقصى جنوب قطاع غزة.

وقبل بيان الجيش الإسرائيلي، أعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين مركب في رفح تم خلاله استهداف جرافة عسكرية في البداية، ثم استهداف ناقلة الجند المدرعة بقذائف “الياسين 105” المضادة للدروع مما أوقع القوة بين قتيل وجريح.