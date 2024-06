الاستعانة بفأس في عمليات الإنقاذ.. غرق 11 مهاجرا وفقدان العشرات قبالة سواحل إيطاليا

لقي 11 شخصاً حتفهم وفُقد العشرات في غرق قاربين يقلان مهاجرين في البحرالمتوسط قبالة السواحل الإيطالية، أحدهما أتى من تركيا والآخر من شمال إفريقيا، حسبما أفادت منظمة غير حكومية وخفر السواحل ووسائل إعلام، الإثنين.

وكتبت منظمة الإغاثة الألمانية عبر منصة إكس أن سفينتها الإنسانية “نادير” أنقذت بين السواحل الليبية وجزيرة لامبيدوزا الايطالية 51 شخصا كانوا “على قارب خشبي ملأته المياه” وكان فيه أيضًا جثث عشرة مهاجرين آخرين.

وأضافت المنظمة غير الحكومية، “تمكّن فريقنا من إجلاء 51 شخصًا، اثنان منهم كانا فاقدي الوعي، واضطررنا إلى إخراجهم مستعينين بفأس، وهما يتلقيان العلاج الطبي”.

