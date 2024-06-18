الجيش الإسرائيلي يعلن الموافقة على “خطط عملياتية” لشن هجوم في لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إنه تمّت الموافقة على “خطط عملياتية” لتنفيذ هجوم في لبنان، في الوقت الذي يتواصل فيه التصعيد بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبناني على جانبي الحدود.

وذكر جيش الاحتلال في بيان أن قائد المنطقة الشمالية الميجر جنرال أوري غوردين ورئيس هيئة العمليات الميجر جنرال عوديد بيسوك صدّقا على “خطط عملياتية للهجوم في لبنان”، مضيفا أنه “تم اتخاذ قرارات بخصوص مواصلة تسريع استعدادات القوات في الميدان”.

الجيش الإسرائيلي: قائد المنطقة الشمالية ورئيس شعبة العمليات في الجيش – صادقا اليوم على خطط عسكرية تتضمن عمليات هجومية في #لبنان

– اتخذا قرارات بخصوص تسريع تجهيز القوات على الأرض#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/DbFEvsp26h — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 18, 2024

“قريبون من تغيير قواعد اللعبة”

وفي وقت سابق الثلاثاء، توعّد وزير الخارجية يسرائيل كاتس بالقضاء على “حزب الله”.

وقال بيان صادر عن مكتب كاتس “نحن قريبون جدا من اللحظة التي سنقرر فيها تغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله ولبنان. في حرب شاملة، سيتم القضاء على حزب الله، وسيُضرب لبنان بشدة”.

وزير الخارجية الإسرائيلي: سيتم تدمير حزب الله وسيتعرض #لبنان لضربة قاصمة في حرب شاملة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/lOghRW540u — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 18, 2024

الهدهد والنبأ اليقين من حيفا

وجاءت تصريحات كاتس بعد ساعات من نشر حزب الله اللبناني مشاهد صورتها طائرة “الهدهد” المسيّرة لأجزاء واسعة من مدينة حيفا، بما في ذلك الميناء العسكري والمدني والمطار ومجمع شركة رافاييل للصناعات العسكرية ومنطقة “الكريوت” السكنية التي تقع شمالي المدينة.

وقال الحزب إن هذه المشاهد هي الجزء الأول مما صورته مسيّرة “الهدهد” التي عادت إلى لبنان دون رصدها.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة لا تريد حربا إقليمية أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال الميجر جنرال باتريك رايدر “لن أخوض في افتراضات وأتكهن بما قد يحدث بخلاف القول بأنه لا أحد يريد رؤية حرب إقليمية أوسع نطاقا”. وأضاف أن واشنطن تعمل مع شركائها في الشرق الأوسط للتوصل إلى حل دبلوماسي لعودة الهدوء إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتأتي التطورات بينما يقوم المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين بزيارة إلى لبنان وإسرائيل في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين.

وقال هوكستين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسله إلى لبنان عقب زيارة قصيرة لإسرائيل لأن الوضع على الحدود “خطير”. وأضاف “لقد شهدنا تصعيدا على مدى الأسابيع القليلة الماضية. وما يريد الرئيس بايدن فعله هو تجنب تفاقم التصعيد إلى حرب أكبر”.

والتقى هوكستين في بيروت رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش اللبناني.