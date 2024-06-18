بوتين يقيل نوابًا لوزير الدفاع ويعين إحدى قريباته

في أحدث خطوة لتعيين مسؤولين جدد في الوزارة

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أربعة نواب جدد لوزير الدفاع بينهم إحدى قريباته.

وبالتزامن، أقال بوتين أربعة نواب لوزير الدفاع في أحدث خطوة للرئيس الروسي ضمن عملية تغيير لكبار المسؤولين في وزارة الدفاع منذ إقالة الوزير السابق سيرغي شويغو في مايو/أيار الماضي.

وتم تعيين أندريه بيلوسوف نائب رئيس الوزراء السابق، وزيرًا للدفاع محل شويغو، الذي يشغل المنصب منذ 2012.

واعتبر تعيين بيلوسوف، الاقتصادي الذي لا يملك خبرة عسكرية، خطوة لتوجيه الاقتصاد الروسي في زمن الحرب لاحتياجات البلاد العسكرية بفاعلية أكبر وللقضاء على الهدر والفساد في الإنفاق الدفاعي.

ومن بين النواب الذين تم تعيينهم آنا تسيفيليوفا، التي قالت وسائل إعلام روسية إنها ابنة عم بوتين، لكن لم يتم تأكيد هذه العلاقة العائلية رسميًا في روسيا.

وتخضع آنا لعقوبات أوروبية وبريطانية. وكانت ترأس صندوق “المدافعين عن الوطن”، الذي أنشأه الرئيس الروسي في عام 2023.

ويهدف الصندوق إلى “تقديم دعم اجتماعي شخصي لقدامى المحاربين” في النزاع في أوكرانيا و”لأسر الجنود الذين قتلوا أو توفوا متأثرين بجروحهم”.

وحسب وزارة الدفاع ستتولى آنا القضايا المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية للعسكريين وإسكانهم.

كما تم تعيين بافيل فرادكوف، نجل ميخائيل فرادكوف رئيس الوزراء الأسبق (2004-2007) ومدير الاستخبارات الخارجية (2007 و2016).

وسيكون فرادكوف مسؤولًا عن قطاع البناء في الجيش، بعدما أوقف سلفه في هذا المنصب بتهمة الفساد.

كذلك، تم تعيين ليونيد غورنين، المسؤول السابق في وزارة المالية، نائبًا أول لوزير الدفاع أندريه بيلوسوف.

وفي 23 مايو/أيار الماضي اعتقلت السلطات الروسية نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي بتهمة تلقي الرشوة، في رابع عملية اعتقال لمسؤول عسكري رفيع المستوى في روسيا منذ إبريل/نيسان الماضي.

وأمرت السلطات بحبس تيمور إيفانوف نائب وزير الدفاع احتياطيًا للاشتباه في تلقيه رشوة، كما اعتقلت السلطات رئيس الإدارة العامة للكوادر في وزارة الدفاع، وقائدًا سابقًا لإحدى الوحدات بالجيش الروسي.

واعتقلت السلطات أيضًا ثلاثة أشخاص آخرين على صلة بأولئك المسؤولين أو قضاياهم.