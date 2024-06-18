جماعة الحوثي تتهم الأمم المتحدة بـ”عدم الالتزام بمواثيق عملها” في اليمن

اتهمت جماعة “أنصار الله” الحوثيين في اليمن منظمة الأمم المتحدة بـ”عدم الالتزام بمواثيقها المعلنة ولوائح العمل لديها”، وذلك على خلفية احتجاز 13 من موظفي الأمم المتحدة في اليمن بتهمة التجسس.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي إنه ليس لدى الجماعة “أي موقف من موظفي المنظمات الأممية”، مطالبا الأمم المتحدة ومنظماتها بتقديم تفسير لتصرفات موظفيها.

وقبل أسبوع، ذكرت جماعة الحوثي أنها “ضبطت خلية تجسس أمريكية إسرائيلية في مؤسسات رسمية وغير رسمية في اليمن”. وبثت الجماعة حينها مقاطع فيديو ليمنيين قالت إنها اعترافات منهم بالقيام بأعمال تجسس في اليمن.

وأدانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، السبت الماضي، احتجاز جماعة الحوثيين 13 موظفا أمميا.

“غطاء للعمل التجسسي”

وأدان الحوثي في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” قيام الولايات المتحدة بـ” توظيف جواسيسها تحت هذا الستار”.

ونقلت الوكالة عن الحوثي أن “التصريحات الأمريكية والأممية تؤكد ما كشفته الأجهزة الأمنية من اتخاذ العمل الإنساني والإغاثي كغطاء للعمل التجسسي”.

وقال إن “أمريكا والدول المشاركة معها في البيان لن تسمح لأحد بأن يقوم بنفس الأنشطة التي قامت بها شبكة التجسس في بلدانها”، مضيفا أن هذه الدول “لن تسمح لأحد أن يقوم بنفس الأنشطة التي قامت بها شبكة التجسس في بلدانها”.

“لدينا أدلة وبراهين”

وأكد الحوثي أن لدى الجماعة “الأدلة والبراهين القاطعة” على ما قام به المحتجزون، معربا عن استعداد الجماعة “لتسليم الأدلة والوثائق لطرف ثالث يرفض انتهاك سيادة البلدان بمثل هذه الأعمال التجسسية”.

وقال إنه سبق أن تمت دعوة “الصين وروسيا ولازالت الدعوة مستمرة لهما أن أرادوا عرض (الأدلة) على مجلس الأمن”.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء الماضي، “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية”.

كما دعت 40 دولة الحوثيين إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميين المعتقلين لديها “فورا ودون شروط”.