شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف موقعين إسرائيليين برشقات صاروخية

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد لقصف مقاتليها موقعًا عسكريًا إسرائيليًا، وذلك في اليوم الـ256 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

ونشرت سرايا القدس، اليوم الثلاثاء، مقطعًا مصورًا قالت إنه لقصف مقاتليها بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، لموقع “كيسوفيم” العسكري برشقة صاروخية.

وأطلق المقاتل الرشقة على وقع تكبيرات العيد.

في سياق متصل، نشرت كتائب المجاهدين، التابعة لحركة المجاهدين الفلسطينية، مشاهد قالت إنها لاستهداف قيادة فرقة غزة “ريعيم” برشقة صاروخية.