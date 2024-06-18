شاهد: مظاهرة أمام جامعة إدنبرة في بريطانيا للتنديد بالحرب على غزة

نظّم ناشطون وطلاب في جامعة إدنبرة بأسكتلندا مظاهرة احتجاجية كبيرة، الاثنين، احتجاجًا على الحرب الجارية على غزة، مطالبين بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وردد الحاضرون هتافات تطالب بوقف الحرب، ودعوا إدارة الجامعة إلى اتخاذ موقف قوي ضد استثماراتها في شركات متورطة بدعم الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي دخل بعض الطلاب في إضراب عن الطعام كوسيلة للضغط وإبراز مدى جدية مطالبهم.

وفي بيان صادر عن رئيس الجامعة في 21 مايو/أيار الماضي، أكد التزام الجامعة بمراجعة استثماراتها بشكل دوري لضمان توافقها مع القيم الأخلاقية والإنسانية، وأشار إلى احترام الجامعة لحق الطلاب في التعبير والاحتجاج السلمي.

وتأتي هذه المظاهرات كجزء من حملة عالمية شهدت احتجاجات في العديد من الجامعات بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى، حيث تعالت الأصوات المطالبة بإنهاء الحرب على غزة.