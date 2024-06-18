على وقع تكبيرات العيد.. القسام تستهدف موقعا عسكريا وقوات إسرائيلية في غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تسجيلًا مصورًا يُظهر استهدافها للقوات الإسرائيلية الموجودة في محور “نتساريم” شمالي قطاع غزة.

وقالت في بيان لها على تليغرام إن عملية استهداف “نتساريم” كان بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وأظهر التسجيل إعداد المقاومين للصواريخ قبل إطلاقها باتجاه قوات الاحتلال.

ومحور نتساريم (مفرق الشهداء) ممر يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوبي القطاع، سُمي على اسم مستوطنة كانت قائمة قبل 2005 في مكانه.

وبسبب نية الاحتلال البقاء فيه، ركزت المقاومة الفلسطينية وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال أيضا من نتساريم، وتقصفه بشكل دوري.

على وقع تكبيرات العيد

وفي تسجيل آخر، وعلى وقع تكبيرات العيد، حضّر المقاومون الفلسطينيون من القسام وكتائب شهداء الأقصى صواريخ “107”، وأطلقوها نحو موقع “كوسوفيم” العسكري شرق المحافظة الوسطى.

وتوثق المقاومة الفلسطينية بشكل دوري عملياتها العسكرية واستهدافها للجنود والدبابات، فضلًا عن الأماكن التي توقعها في جنود الاحتلال.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، مما أدخل تل أبيب في عزلة دولية، وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.