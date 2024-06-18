فرنسا.. تعليق قرار استبعاد شركات إسرائيلية من معرض “يوروساتوري” للأسلحة

المحكمة التجارية نظرت في القضية على نحو عاجل

أمر القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، الجهة المنظمة لمعرض يوروساتوري لشركات الأسلحة المنظم بالقرب من باريس، “بتعليق” منع مشاركة الشركات الإسرائيلية فيه، وفق محامي الغرفة التجارية الفرنسية الإسرائيلية.

وقضت المحكمة التجارية في باريس، التي نظرت في القضية على نحو عاجل، أن قرار شركة كوج إفنتس (Coges Events) باستبعاد الشركات الإسرائيلية وعددها 74 ينطوي على “تمييز” ويولد “اضطرابات مجانبة للقانون بشكل واضح”، حسبما قال المحامي باتريك كلوغمان لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت شركة “كوج إفنتس” قد أعلنت عندما اتخذت هذا القرار، في 31 مايو/أيار الماضي، أنها تتصرف بناءً على “قرار من السلطات الحكومية” في سياق الحرب الإسرائيلية الدامية في غزة.

لكن كلوغمان أكد أن الجهة المنظمة للمعرض “لم تتمكن من إثبات وجود قرار إداري صادر عن السلطات” أمام المحكمة التجارية. ولم ترد شركة “كوج إفنتس” على الفور على اتصال من وكالة الصحافة الفرنسية.

🚨Saisi en référé d’heure à heure à la demande de la Chambre de commerce France Israel, le Président du Tribunal de commerce de Paris vient de juger que la mesure d’exclusion des société israéliennes de Eurosatory est discriminatoire. Il a ordonné de la faire cesser. Je suis très… pic.twitter.com/ZQz4kJ8Ioe — Patrick Klugman (@PKlugman) June 18, 2024

وافتُتح المعرض، أمس الاثنين ويستمر حتى الجمعة في فيلبينت في شمال باريس.

ومن الناحية القانونية، بات بإمكان المصنعين الإسرائيليين عرض معداتهم من جديد، إلا أن الأمر يبدو غير قابل للتحقيق قبل نهاية المعرض.

وعبر منصة إكس، أشاد المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف) “بانتصار ضد استبعاد إسرائيل من يوروساتوري”.

وندّد المجلس بإجراء فرضته شركة “كوج” على زوار المعرض ويقضي بالتوقيع على استمارة يؤكدون فيها أنهم لا يعملون لصالح شركات إسرائيلية أو كوسطاء.

Victoire contre l'exclusion d'Israël à Eurosatory ! Le Crif salue la décision du Tribunal de commerce de Paris qui annule l'interdiction d'exposer pour les sociétés israéliennes. La raison reprend ses droits. https://t.co/pOdE27bpBk — CRIF (@Le_CRIF) June 18, 2024

واستنكر رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا جوناثان أرفي الإجراء قائلاً “لم تعد المسألة مجرد منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض، وهو قرار فاضح بالمقاطعة أصلا، بل وصم الإسرائيليين أنفسهم وإدراجهم في القائمة السوداء”.

ومنعت المحكمة القضائية في بوبيني (منطقة باريس) الجمعة، بطلب من المنظمات غير الحكومية، أي ممثل لشركة إسرائيلية أو وسيط لها من حضور المعرض.

Le papier de la honte ! Depuis l'ouverture du salon Eurosatory de la Défense et de la Sécurité ce matin, les seuls visiteurs israéliens ou représentant une entreprise israélienne sont contraints pour entrer de signer une déclaration disant qu'ils ne travaillent pas pour une… pic.twitter.com/ocqOHur3Nt — Yonathan Arfi (@Yonathan_Arfi) June 17, 2024

ومن المقرر أن تجري جلسة استئناف لهذا القرار، اليوم الثلاثاء.

وفي رده على حكم محكمة بوبيني، أشار وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى أن “السلطة التنفيذية ليس عليها التعليق على قرار المحكمة، ولكن من الواضح أن الأخيرة تجاوزت الطلب الأولي للحكومة، التي لم تتحدث قط عن مثل هذا الحظر”.

واعتبر رئيس “جمعية التضامن الفرنسية مع فلسطين” برتران هايلبرون، وهي طرف في الدعوى القضائية، أن “الأمر الأكثر أهمية هو أن نرى أن القضاء الفرنسي يدرك سياق حرب الإبادة الجماعية في غزة، وأخيراً يدرك الفوضى الكبيرة التي يشكلها حضور شركات اسرائيلية في معرض يوروساتوري”.