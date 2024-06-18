“قريبون من تغيير قواعد اللعبة”.. وزير خارجية إسرائيل يتوعد حزب الله بعد نبأ “الهدهد”

توعّد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الثلاثاء، بالقضاء على جماعة “حزب الله” اللبناني إذا اندلعت حرب شاملة بين الجانبين.

وقال بيان صادر عن مكتب كاتس “نحن قريبون جدًّا من اللحظة التي سنقرر فيها تغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله ولبنان. في حرب شاملة، سيتم القضاء على حزب الله، وسيُضرب لبنان بشدة”.

بعد مسيّرة “الهدهد”

وجاءت تصريحات كاتس بعد ساعات من نشر حزب الله اللبناني مشاهد صورتها طائرة “الهدهد” المسيّرة لأجزاء واسعة من مدينة حيفا، بما في ذلك الميناء العسكري والمدني والمطار ومجمع شركة رافاييل للصناعات العسكرية ومنطقة “الكريوت” السكنية التي تقع شمالي المدينة.

وقال الحزب إن هذه المشاهد هي الجزء الأول مما صورته مسيّرة “الهدهد”، التي عادت إلى لبنان دون رصدها.

التهديد الرئيسي

وذكر مقال في صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن حزب الله الذي كان يُنظر إلى الصراع معه في بداية الحرب على أنه ثانوي، أصبح التهديد الرئيسي لإسرائيل الذي يجب عليها التعامل معه بشكل عاجل.

وأوضح المقال أن النظرة الاستراتيجية في إسرائيل كانت تركز على هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة أولًا، ومن ثم سيتم ردع حزب الله وسيوافق على قبول تسوية سياسية تُبعد قواته عن الحدود.

وأضاف أن حزب الله أفرغ شمال الجليل من سكانه وأحرق شمالي إسرائيل بصواريخه، ويحتجز “نحو 50 ألف إسرائيلي كرهائن لا يستطيعون العودة إلى منازلهم” إلا إذا سمح لهم الحزب بذلك.

وقال المقال “إذا لم تُنهِ إسرائيل الصراع في الشمال بقرار واضح يعيد الردع، ليس فقط تجاه حزب الله بل أيضًا تجاه إيران، فقد تواجه إسرائيل هجمات متكررة في السنوات القادمة”.

وأضاف “الوضع الذي خلقه حزب الله خلال الأشهر الماضية في الشمال يتطلب أيضا تغييرًا جوهريًّا في ترتيب الأولويات الأمنية لإسرائيل وأهداف الحرب الحالية”.