قواعد جديدة من بايدن تسهل حصول المهاجرين على الإقامة الدائمة

يكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، عن قواعد جديدة تسهل أوضاع المهاجرين المتزوجين من أمريكيين وحصولهم على الإقامة الدائمة، في وقت تُعَد مسألة الهجرة من الموضوعات الرئيسية في حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وتحاول إدارة بايدن تحقيق توازن في ما يتعلق بالهجرة، وهي قضية بالغة الأهمية بالنسبة للعديد من الأمريكيين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وهذا الملف موضوع حساس سياسيا بالنسبة للرئيس الديمقراطي، الذي يتهمه سلفه الجمهوري دونالد ترمب وخصمه في انتخابات نوفمبر بالتساهل فيه. وترمب معروف بخطابه الشديد اللهجة بخصوص الهجرة.

تسهيل القواعد وليس توسيعها

لن توسّع القواعد الجديدة نطاق حق الحصول على الإقامة الدائمة، بل ستسهل الإجراءات للأشخاص المؤهلين، ويشمل ذلك إزالة شرط مغادرة البلاد ضمن عملية تقديم الطلب.

وستطبَّق القواعد الجديدة على الأشخاص الموجودين في البلاد منذ 10 سنوات على الأقل والمتزوجين من مواطن أمريكي قبل 17 من يونيو/حزيران 2024، وتقدّر الإدارة عددهم بنحو 500 ألف شخص.

إضافة إلى ذلك، سيكون نحو 50 ألفا من أبناء المهاجرين المتزوجين من أمريكيين مؤهلين لتقديم طلب إقامة دائمة.

الإقامة الدائمة

وسيحصل الذين تتم الموافقة على طلباتهم على تصريح عمل والحق في البقاء في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على الأقل، يقدمون خلالها طلب الحصول على إقامة دائمة.

وبمجرد حصول أي شخص على الإقامة الدائمة، المعروفة أيضًا بـ”غرين كارد”، يمكنه من الناحية النظرية تقديم طلب للحصول على الجنسية لاحقًا.

وقال مسؤول كبير في الإدارة للصحفيين قبل إعلان الإجراءات الجديدة “ما نعلنه هو عمليات مبسطة محتملة، لتقليل الإجراءات البيروقراطية والصعوبات الناجمة عن الاضطرار إلى مغادرة البلاد”.

لكن مسؤولًا آخر أضاف أن “الكونغرس وحده يمكنه القيام بإصلاح شامل لقوانين الهجرة واللجوء”.