مبعوث أمريكي: الوضع على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية “خطير للغاية” (فيديو)

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تسعى إلى تجنب اندلاع “حرب أكبر” بعد تصاعد إطلاق النار عبر الحدود بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي على مدى الأسابيع الماضية.

ووصف هوكستين الوضع على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل بأنه “خطير للغاية”، وقال إن هذا هو السبب الذي دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إرساله إلى لبنان.

واعتبر هوكستين، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيضع نهاية للصراع عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأضاف “إذا كانت حماس تريد وقف إطلاق النار في غزة فعليها أن تقبل بالاتفاق الخاص بذلك”، في إشارة إلى قبول مقترح بايدن المكون من 3 مراحل بشأن اتفاق لوقف النار والإفراج عن الأسرى في قطاع غزة، وقد أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن المقترح جرى تطويره بالتشاور مع قطر ومصر.

وصباح الثلاثاء، وصل المبعوث الأمريكي إلى العاصمة اللبنانية بيروت قادمًا من إسرائيل، في زيارة غير معلنة المدة.

والاثنين بدأ هوكستين زيارة إلى إسرائيل ضمن جهود تهدئة المواجهات على الحدود مع لبنان بعد تصاعدها بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي، والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ، وزعيم المعارضة يائير لابيد، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد “الخط الأزرق” الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيدًا لافتًا، ودعت الولايات المتحدة مرارًا إلى احتوائه.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية أبرزها “حزب الله” مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميا، وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.