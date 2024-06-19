إسرائيليون يتظاهرون داخل الكنيست مطالبين بإنهاء الحرب على غزة وإجراء انتخابات مبكرة (فيديو)

تظاهر عدد من الإسرائيليين، الأربعاء، في مقر الكنيست غربي القدس، داعين إلى إجراء انتخابات مبكرة وإنهاء الحرب على قطاع غزة، وفقًا لما ذكره الإعلام الإسرائيلي.

وأفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بأن المتظاهرين تجمعوا قرب مقصف مبنى الكنيست، مطالبين بإجراء انتخابات فورية.

وأوضح المتظاهرون “لا يمكن تجاهل حكومة قُتل خلال ولايتها 1500 مدني وجندي، واختُطف أكثر من 200 بينهم أطفال ونساء، لا يزال 120 منهم في أسر حماس”.

وأشار المحتجون إلى أن “حكومة أُجلِيَ منها مئات الآلاف من منازلهم، وتم هجر الجليل الأعلى والنقب الغربي خلال ولايتها”.

وأضافوا “يجب إنهاء الحرب التي لا أهداف لها ولا نهاية في الأفق، وحل الكنيست وإعادة التفويض إلى الشعب. نحن نطالب بإجراء انتخابات الآن”.

يذكر أن آخر انتخابات أجريت في أواخر 2022، وأسفرت عن تشكيل الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، التي تستمر لمدة 4 سنوات ما لم يتم حل الكنيست، أو حجب الثقة عن الحكومة.

ومنذ أشهر عدة، تدعو المعارضة إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه نتنياهو، بحجة أن ذلك سيؤدي إلى “شل الدولة” وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة “حماس” لمدة قد تصل إلى 8 شهور.

وتتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، والفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، وخاصة القضاء على “حماس” وإعادة الأسرى.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في مقتل وإصابة أكثر من 122 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى وجود أكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، أغلبهم من الأطفال.

وتستمر إسرائيل في حربها على غزة، متجاهلة قرارات مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.