إعلام مصري: القاهرة تنفي موافقتها على المشاركة بقوة أممية تدير معابر غزة

نفى مصدر مصري رفيع لوسائل إعلام محلية، الأربعاء، صحة الأنباء المتداولة عن موافقة القاهرة على المشاركة بقوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على معابر قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر وصفته بأنه رفيع المستوى قوله “لا صحة لما تردده بعض المواقع الإخبارية بشأن موافقة مصر المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة”.

ومنذ 7 مايو/أيار الماضي تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وبسبب غلق إسرائيل للمعابر وتعطيلها، يشهد القطاع أزمة إنسانية طاحنة، وسط تقديرات أممية، بأن غزة قد تشهد منتصف يوليو/تموز المقبل مجاعة.