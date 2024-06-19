الجيش الإسرائيلي: الحديث عن تدمير حماس ذر للرماد.. ونتنياهو يرد (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي إن الحديث عن تدمير حركة “حماس” هو ذر للرماد في العيون، وهو ما دفع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الرد بأن الجيش ملتزم بتدمير الحركة كأحد أهداف الحرب.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في لقاء مع “القناة 13” إن الحديث عن “تدمير حماس وإخفائها عن الوجود هو ذر للرماد في العيون، وطالما لم تجد الحكومة بديلًا للحركة فإنها ستبقى”.

وأضاف أن “حماس هي فكرة مغروسة في قلوب الناس ومن يظن أن بإمكاننا اجتثاثها من قلوب الناس مخطئ”.

لكن هاغاري أكد أن “الجيش سيضرب بكل قوة لتدمير حركة حماس”.

وقال إن الهدف هو القضاء على زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، مؤكدًا أن الجيش سيجد “طريقة لقتله”.

وزعم هاغاري أن الجيش قريب “من إخضاع لواء رفح وتفكيك كتائب حماس هناك”.

وعلى الفور رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المتحدث باسم الجيش في بيان قائلًا إن مجلس الكابينت الأمني برئاسة نتنياهو حدد “تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية كأحد أهداف الحرب. جيش الدفاع ملتزم بذلك بطبيعة الحال”.

حدد الكابينت الأمني برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية كأحد أهداف الحرب. جيش الدفاع ملتزم بذلك بطبيعة الحال. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) June 19, 2024

وفيما يتعلق بمقطع “الفيديو” الذي نشره “حزب الله” اللبناني ويتضمن استطلاعًا لمناطق حساسة في مدينة حيفا، قال هاغاري إن الجيش لم يسقط مسيّرة “حزب الله” وذلك “خوفًا على السكان”.

وأضاف أن الجيش يعمل على تحسين منظومة القبة الحديدية بعد دخول مسيّرة “حزب الله” في الأجواء فوق حيفا.

وذكر هاغاري أن الجيش يتجهز للقيام بما يلزم من أجل إعادة سكان الشمال إلى منازلهم التي تم إجلاؤهم منها بسبب هجمات “حزب الله”.

وقال إن وظيفة الجيش هي تهيئة واقع أمني مختلف في الشمال، مضيفًا أنه “إذا كان اللبنانيون مستعدين لدفع الثمن الباهظ الذي يفرضه عليهم حزب الله فهذا شأنهم”.