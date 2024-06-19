شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف قوات الاحتلال في جباليا و”نتساريم”

بثت فصائل من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مشاهد جديدة لاستهدافها جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع.

ونشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد قالت إنها لاستهداف مقاتليها آليات وجنود الاحتلال في مخيم جباليا، وذلك عبر “حمم من الهاون”.

وأظهرت المشاهد مقاتلي سرايا القدس يطلقون قذائف الهاون من 5 مناطق مختلفة.

كما نشرت كتائب المجاهدين، التابعة لحركة المجاهدين الفلسطينية، مشاهد قالت إنها لاستهداف موقع قيادة جيش الاحتلال في محور “نتساريم” برشقة صاروخية.

بدورها، نشرت كتائب شهداء الأقصى، مشاهد قالت إنها لقصف تحشدات الاحتلال في محور “نتساريم”، مشيرة إلى أن العملية تمت بمشاركة “سرايا القدس” وقوات الشهيد عمر القاسم.

الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت سرايا القدس-كتيبة قلقيلية، الأربعاء، تصدي مقاتليها لقوات إسرائيلية اقتحمت المدينة، وذلك بالاشتراك مع مقاتلي مجموعة “ليوث المجد” التابعة لكتائب شهداء الأقصى.

فيما قالت كتيبة جنين، إنها استهدفت قوات الاحتلال بوابل من الرصاص والعبوات الناسفة خلال مرورها من بلدة السيلة الحارثية شمالي الضفة الغربية.