غزة تحت الأنقاض.. 39 مليون طن من الركام في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية

خلفت الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي 39 مليون طن من الأنقاض، وفقًا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) نُشر الثلاثاء، والذي بحث في الأثر البيئي لهذه الهجمات.

وأوضح البرنامج أن التقرير أُعِد عن بُعد بناءً على معلومات من أنشطة الأمم المتحدة في الميدان، نظرًا لصعوبة الوصول والوضع الأمني السيئ في المنطقة.

آثار بيئية غير مسبوقة

وذكر التقرير أن الآثار البيئية للحرب على غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يواجهون أخطار تلوث التربة والمياه والهواء، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية الأرواح والحد من التأثير البيئي.

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن الهجمات تسببت في إنتاج 39 مليون طن من الأنقاض، ما يعادل 107 كيلوغرامات لكل متر مربع في غزة.

وأشارت إلى أن جميع أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في القطاع قد انهارت تقريبًا، محذرة من أن مياه الصرف الصحي بدأت تختلط بمياه البحر والتربة ومياه الشرب وحتى الغذاء.

ونبّه التقرير إلى أن الذخائر والمواد الكيميائية المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان أدت إلى تلوث التربة وموارد المياه، وأن خطر تسرب المعادن الثقيلة نتيجة تلف الألواح الشمسية كبير.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق، مما أسفر عن أكثر من 122 ألف شهيد وجريح.

ورغم صدور قرارين من مجلس الأمن الدولي وأوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجمات فورًا واتخاذ تدابير لتحسين الوضع الإنساني في غزة، تستمر إسرائيل في عملياتها العسكرية، مما أدخلها في عزلة دولية وأدى إلى ملاحقتها قضائيًّا أمام محكمة العدل.