لجنة أممية: إسرائيل قتلت وتسببت بإعاقة عشرات آلاف الأطفال في غزة (فيديو)
أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالجرائم المرتبكة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن إسرائيل قتلت وتسببت في إعاقة عشرات آلاف الأطفال في قطاع غزة.
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، الأربعاء، في اجتماع حول تقرير اللجنة على هامش الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، إنه “من المحتمل أيضًا أن يكون آلاف الأطفال تحت الأنقاض” جراء الغارات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على غزة.
وأشارت إلى أن الحرب الإسرائيلية أثرت بشكل خطير على البنية التحتية اللازمة لرفاهية الأطفال، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والخدمات الأساسية.
وعزت كل ما يجري وجرى في غزة والأراضي الفلسطينية عمومًا إلى “الاحتلال”، مضيفة “وجدنا أن الأعداد المهولة من الضحايا المدنيين في غزة والتدمير واسع النطاق للأهداف والبنية الأساسية المدنية كانت النتيجة الحتمية لاستراتيجية متعمدة لإحداث أقصى قدر من الضرر”.
وأكدت أن نطاق الخسائر بين المدنيين الفلسطينيين يصل إلى مستوى “الإبادة”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات اللجنة:
- اعتمدنا في تقريرنا على آلاف المصادر ومئات الشهادات
- إسرائيل عرقلت عمل التحقيق والوصول إلى الضفة الغربية وغزة وإسرائيل
- نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
- العاملون في الأمم المتحدة تأثروا كثيرًا بما جرى في غزة
- سنستمر في عملنا وهناك المزيد من الانتهاكات التي يجب التعامل معها
- الاحتلال هو السبب في كل ما يجري في الأراضي الفلسطينية
- نرحب بجهود المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بما يحدث في غزة
- تلقينا أكثر من 7 آلاف معلومة وتم التحقق منها وتوثيقها
- محكمة العدل الدولية طالبت بضرورة وصول اللجنة إلى الأراضي الفلسطينية
- هناك شكوى من نقص التحقيق
- بناء على الأدلة كلها التي جمعناها تأكد لدينا أن سبب كل ما حدث هو الاحتلال
- قلقون للغاية بسبب ما يتعرض له الصحفيون والطواقم الطبية
- الأرقام التي تلقيناها تتطابق مع معايير ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة
- المعلومات الواردة إلينا تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي من أكثر الجيوش إجرامًا في العالم
- ما حدث في 7 أكتوبر لم يحدث من فراغ
- تواصلنا مع الجانب الإسرائيلي للتعاون معنا بناء على قرار محكمة العدل الدولية
- تشاركنا أكبر قدر ممكن من المعلومات مع جنوب إفريقيا ونعمل لحماية هويات الشهود
- الأعداد المهولة من الضحايا المدنيين في غزة والتدمير واسع النطاق للأهداف والبنية الأساسية المدنية كانت النتيجة الحتمية لاستراتيجية متعمدة لإحداث أقصى قدر من الضرر