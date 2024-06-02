إعلان جباليا وبيت حانون منطقتين منكوبتين وطوارئ بلديات شمال غزة تطلب تدخلا عاجلا

أعلن رئيس لجنة الطوارئ لبلديات شمال غزة ناجي سرحان، الأحد، مخيم جباليا وبيت حانون منطقتين منكوبتين نظرًا للدمار الذي يفوق الوصف، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل.

وقال في بيان له إنه “تم تدمير 50 ألف وحدة سكنية وتجريف شبكات الصرف والطرقات بمعظم بلديات شمال غزة”.

رئيس لجنة طوارئ لبلديات شمال غزة: نعلن مخيم جباليا منطقة منكوبة ومجاعة وشيكة باتت تهدد شمال غزة pic.twitter.com/xrbUWQyFb6 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) June 2, 2024

كما أشار إلى تدمير 35 بئرًا للمياه والمدراس ومرافق الأونروا، مشيرًا إلى مجاعة وشيكة باتت تهدد شمال غزة.

ودعا سرحان الحكومة الفلسطينية إلى تأمين الوقود ودفع أجور العمال الذين لم يتلقوا أجورهم منذ بداية الحرب.

وأخرجت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثث أكثر من 120 شهيدًا من تحت الأنقاض في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وتتواصل عمليات نقل جثث الضحايا من الشوارع والأزقة ومن تحت ركام المباني المدمرة، وذلك بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم جباليا قبل يومين.

رئيس لجنة طوارئ بلديات شمال غزة: مجاعة وشيكة باتت تهدد شمال غزة pic.twitter.com/ojN7dbKMVD — القسطل الإخباري (@AlQastalps) June 2, 2024

وحسب مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان، فقد تمكنت طواقم الإسعاف والطوارئ وفرق الدفاع المدني من نقل أكثر من 120 جثة من الشوارع والبنايات المدمرة في جباليا.

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان إنهاء عمليته العسكرية في جباليا التي استمرت 20 يوما وقُتل خلالها 10 جنود، وفق إحصاء الجيش المعلَن، وسط اتهامات لتل أبيب بالتكتم على الإحصائية الحقيقية لقتلاها وجرحاها.