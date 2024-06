“اتهامات خبيثة”.. الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال السويدي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أنها استدعت القائم بالأعمال السويدي المؤقت في طهران لإبلاغه احتجاج الجمهورية الإسلامية على اتهامات “خبيثة ولا أساس لها” وجّهتها ستوكهولم إلى طهران.

ومفاد الاتهامات أن طهران تستخدم “عصابات إجرامية” لمهاجمة إسرائيل ومصالحها في السويد.

وقالت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس “في أعقاب توجيه مسؤول سويدي اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد تم استدعاء القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية في طهران إلى وزارة الخارجية من قِبل مساعد المدير العام للوزارة لشؤون أوروبا الغربية”.

وكانت السفارة الإيرانية في ستوكهولم قد نددت يوم الجمعة بـ”معلومات كاذبة”، وذلك تعليقًا على الاتهامات التي وجّهتها الاستخبارات السويدية إلى طهران بتجنيد عصابات إجرامية لارتكاب أعمال عنف ضد إسرائيل ومصالحها.

Following the leveling of baseless & spiteful accusations by a Swedish official against the IR of Iran, the temporary charge d’affaires of the Swedish embassy in Tehran was summoned to the FM by the assistant of the ministry’s General Directorate for Western Europe. pic.twitter.com/qXEFMD6sw9

— Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) June 2, 2024