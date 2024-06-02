اقتحام الأقصى.. طقوس استفزازية وتحذيرات من تصعيد غير مسبوق قبيل “مسيرة الأعلام” (فيديو)

دعوات إلى النفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان أن المستوطنين اقتحموا الأقصى ضمن مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدّوا طقوسا تلمودية في باحاته.

في غضون ذلك، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/KKqeJf23Kq — القسطل الإخباري (@AlQastalps) June 2, 2024

تحذيرات من تصعيد غير مسبوق

من جانبها، حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من خطورة التصعيد الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، عشية الذكرى العبرية لاحتلال مدينة القدس.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، إن ما تسمى “جماعات المعبد” تقوم بحملة واسعة تدعو فيها المستوطنين إلى اقتحام جماعي واسع للمسجد الأقصى يوم الأربعاء المقبل، مصطحبين الأعلام الإسرائيلية لرفعها داخل الأقصى.

وأضافت الهيئة أن هذه الدعوات تأتي بالتزامن مع “مسيرة الأعلام” الاستفزازية التي ستنطلق مساء الأربعاء من القدس مرورا بالبلدة القديمة، وصولا إلى حائط البراق.

وأشارت الهيئة إلى أن الكنيست الإسرائيلي سيعقد لأول مرة، اليوم الأحد، جلسة نقاشية تحت عنوان “عودة إسرائيل إلى جبل المعبد” بدعوة من وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير من أجل دراسة خطة لفرض الطقوس التوراتية داخل المسجد الأقصى.

وقالت الهيئة إنها تنظر بخطورة شديدة إلى هذا التصعيد غير المسبوق على المسجد الأقصى، ومحاولة فرض وقائع جديدة تقوض الوضع الديني والقانوني القائم، محملة سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة لهذه الانتهاكات.

ودعت الهيئة الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى النفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، والتصدي لأي محاولة من المستوطنين لاقتحامه وإقامة شعائر توراتية داخله.

مواجهات واعتقالات في الضفة

من ناحية أخرى، اندلعت مواجهات واشتباكات فجر الأحد بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة وتنفيذها حملة دهم واعتقالات.

وبموازاة حربه على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة بما فيها القدس، مما أدى إلى استشهاد 487 فلسطينيا وإصابة نحو 4900، في حصيلة غير نهائية، حسب مؤسسات فلسطينية معنية.