القسام تنشر مشاهد مصورة لكمين سابق استهدف قوة من جيش الاحتلال (فيديو)

بثّت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد مصورة لمخلفات من كمين سابق وقعت فيه قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونشرت “القسام” في تدوينة لها عبر منصة “تلغرام” قالت فيها: “شاهد.. مخلفات كمين سابق استهدف قوة خاصة صهيونية بتاريخ 2023/11/16 في منطقة الشافعي شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة”.

وأظهرت المشاهد أن جنود جيش الاحتلال خلفوا وراءهم بندقية من نوع (M16) وخوذًا ومعدات عسكرية وبعض أجزاء من “الجيبين” المستهدفين في الكمين.

كما أظهر “الفيديو” قلادة التعريف العسكرية لأحد جنود الاحتلال الذين وقعوا في الكمين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القسام في بيان، أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا” بقذيفة الياسين 105 في محيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.

وفي بيان آخر قالت: “قصفنا مقر قيادة العدو الإسرائيلي في محور نتساريم بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم”.

وأمس السبت، أعلنت “القسام” قتل عدد من الجنود الإسرائيليين وإصابة آخرين، واستهداف آليات عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت في منشور على “تلغرام” إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة هندسية مكونة من 6 جنود، وأوقعوهم بين قتيل وجريح قرب مفترق جورج شرق مدينة رفح.

وفي منشور لاحق، أضافت القسام أن مقاتليها دكوا تجمعًا لجنود وآليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الهاون في منطقة تل زعرب بحي تل السلطان غرب مدينة رفح.