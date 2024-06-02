المالديف تحظر دخول الإسرائيليين بسبب الحرب على قطاع غزة

أعلنت حكومة المالديف منع الإسرائيليين من دخولها جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وذكر مكتب رئيس المالديف في بيان أن الحكومة قررت إدخال التعديلات اللازمة على القوانين لمنع دخول حملة جوازات السفر الإسرائيلية.

وأضاف أن الرئيس قرر أيضًا تعيين مبعوث خاص لبحث الاحتياجات الفلسطينية، وتنظيم حملة لجمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني.

وردًا على الخطوة، دعت زارة الخارجية الإسرائيلية من يحمل جواز سفر إسرائيليًا، أو من يحمل جواز سفر أجنبيًا آخر إلى جانب جواز السفر الإسرائيلي، إلى تجنب السفر إلى المالديف.

كما دعت الإسرائيليين الموجودين في المالديف إلى مغادرتها، مشيرة إلى أنه سيكون من الصعب عليه مساعدتهم إذا تعرضوا لأي مشكلة.

ووفق بيانات رسمية، تراجع عدد الإسرائيليين الذين زاروا جزر المالديف إلى 528 في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، بانخفاض نسبته 88% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وزار نحو 11 ألف إسرائيلي المالديف العام الماضي، وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي عدد السائحين.