بـ”مسيّرات انقضاضية”.. حزب الله يضرب كتيبة إسرائيلية في الجولان المحتل (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، الأحد، شن هجوم بمسيّرات على ثكنة “يردن” الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، ‏مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال.

وقال الحزب في بيان مقتضب إن مقاتليه شنوا هجوما بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر كتيبة ‏التجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل مقابل الحدود اللبنانية.

وأشار إلى استهداف رادار القبة الحديدية فيها، وأماكن ‏استقرار وتجمُّع ضباطها وجنودها، وإصابة أهدافها بدقة، مما أدى إلى تدمير الرادار ‏وإيقاع الضباط والجنود قتلى وجرحى، حسب البيان.

وتداول إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، لحظة اعتراض القبة الحديدية لأحد صواريخ حزب الله فوق منطقة مارغاليوت في الجليل.

من جانبها، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات بشمال الجولان والجليل الأعلى، وأكدت اندلاع حريق في منطقة “عين العلم” بعد فشل اعتراض الصاروخ، كما أكدت انفجار مسيّرتين لحزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية لم يتم اعتراضهما، مشيرة إلى أن القوات تقوم بمسح مواقع الحطام.

ونشر جيش الاحتلال مشاهد لهروب عدد كبير من الإسرائيليين للاحتماء من الصواريخ التي أطلقها حزب الله صباح اليوم، مشيرا إلى أن الأطفال هرعوا للاحتماء خلال طريقهم إلى المدرسة، متجاهلا آلاف الأطفال الذين قتلهم في غزة ومئات المدارس التي قصفها، فضلا عن توقف الحياة الدراسية كليا في القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الأحد “في اليوم الـ240 للحرب، هكذا تبدو الحياة في الشمال: صباح صفارات الإنذار المتواصلة في صف من المستوطنات بشمال الجولان والجليل الأعلى”.

🚨This morning in northern Israel: Children running for their lives on their way to school.

This is our children’s reality in northern Israel. What would you do if it was yours? pic.twitter.com/SdBPzqpCPp

— Israel Defense Forces (@IDF) June 2, 2024