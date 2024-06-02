بن غفير: تفاصيل صفقة التبادل تعني هزيمة نكراء أمام حماس (فيديو)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إن التفاصيل المنشورة عن الصفقة المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى تعني هزيمة نكراء أمام حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وذكر بن غفير في مقطع “فيديو” أن الصفقة تعني التنازل عن استمرار الحرب والتنازل عن تدمير “حماس”، وعدم تحقيق نصر ساحق ضدها.

وأضاف أن التفاصيل المنشورة حتى الآن تعني أنها “صفقة فاشلة”.

وأكد بن غفير إنه سوف يعمل على تفكيك حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا استمر في العمل من أجل هذه الصفقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة الماضية، خطة من 3 مراحل لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال بايدن في خطاب من البيت الأبيض إن إسرائيل اقترحت اتفاقًا جديدًا “شاملًا” لوقف إطلاق النار، مضيفًا أنه لا يمكنه “تفويت” هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق في غزة.

وأمس السبت، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصدر، لم تذكر اسمه، أن إسرائيل وافقت على مقترح يشمل الإفراج عن 33 مختطفًا أحياء أو أمواتًا في المرحلة الأولى، كما وافقت على إنهاء الحرب خلال المرحلة الثانية التي تشمل الإفراج عن جميع الرجال والجنود وبقية المصابين.