بينهم أحمدي نجاد.. 23 مرشحا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات الرئاسة الإيرانية

وصل عدد الذين قدّموا طلبات ترشحهم إلى وزارة الداخلية الإيرانية لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 من يونيو/حزيران الجاري، 23 مرشحا حتى اليوم الأحد.

تأتي الانتخابات الرئاسية إثر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحية يوم 20 من مايو/أيار المنقضي.

ومن أبرز المرشحين، الرئيس الأسبق للبلاد أحمدي نجاد، ووزير الصحة السابق الإصلاحي مسعود بيزشكيان، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي المحافظ سعيد جليلي.

أحمدي نجاد

وتشتهر فترة رئاسة أحمدي نجاد بتصريحاته المعادية لإسرائيل، كما اتُّهم بإنكار الهولوكوست، إضافة إلى الدعوة لتدمير إسرائيل.

وأثار نجاد الاهتمام أخيرا بتصريحاته المنتقدة للحكومة الإيرانية، ويُعتقد أنه أثار استياء المؤسسة الدينية نتيجة لهذه التصريحات.

كما أعلن وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الحالي محمد مهدي اسماعيلي، ونائب الرئيس السابق محمد رضا ميرتاجديني، ترشحهم للانتخابات الرئاسية.

وبدأت عملية تقديم طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم 30 من مايو المنقضي، وتستمر 5 أيام.

وتتولى هيئة الرقابة التابعة لمجلس صيانة الدستور تحديد ما إذا كان المرشحون الذين يتقدمون للترشح مؤهلين للمشاركة في الانتخابات.

وعقب انتهاء عملية تقديم طلبات المرشحين، يقوم مجلس صيانة الدستور بتقييم الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام.

وسيُتاح للمرشحين الذين يتم تصديق طلباتهم من قِبل مجلس صيانة الدستور، إجراء حملاتهم الانتخابية لمدة 14 يوما.

وفي 20 من مايو المنقضي، أعلن التلفزيون الإيراني وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية يوم 19 من الشهر نفسه، بمحافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب) أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود، بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.

ووفقا للدستور الإيراني، فإن على الهيئة المكونة من رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس اتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب الرئيس الجديد خلال 50 يوما على الأكثر في حال وفاة الرئيس الحالي.