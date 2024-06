ترمب ينضم إلى منصة “تيك توك” بعدما كان يسعى لحظرها (شاهد)

انضم مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترمب إلى منصة “تيك توك” قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد أن كان يحاول حظرها عندما كان رئيسا للولايات المتحدة.

وقالت صحيفة (بوليتيكو) التي كانت أول من نشرت عن ذلك، إن ترمب نشر مقطع فيديو على حسابه على تيك توك مساء أمس السبت، ظهر فيه وهو يحيّي الجماهير في مباراة ضمن بطولة في رياضة فنون القتال المختلطة في نيوارك بولاية نيوجيرسي.

President Trump is now on TikTok.

Here's his first 17 sec video😉

His TikTok link:https://t.co/ka06M4kDGK pic.twitter.com/tLSjE7IZg2

— OutsideTheMatrix aka QRASH (@PaTrumpGirl) June 2, 2024