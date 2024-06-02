ترمب ينضم إلى منصة “تيك توك” بعدما كان يسعى لحظرها (شاهد)

خلال مدة وجيزة، بلغ عدد متابعي ترمب أكثر من 600 ألف

انضم مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترمب إلى منصة “تيك توك” قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد أن كان يحاول حظرها عندما كان رئيسا للولايات المتحدة.

وقالت صحيفة (بوليتيكو) التي كانت أول من نشرت عن ذلك، إن ترمب نشر مقطع فيديو على حسابه على تيك توك مساء أمس السبت، ظهر فيه وهو يحيّي الجماهير في مباراة ضمن بطولة في رياضة فنون القتال المختلطة في نيوارك بولاية نيوجيرسي.

President Trump is now on TikTok.

Here's his first 17 sec video😉

His TikTok link:https://t.co/ka06M4kDGK pic.twitter.com/tLSjE7IZg2 — OutsideTheMatrix aka QRASH (@PaTrumpGirl) June 2, 2024

مئات الآلاف من المتابعين

وخلال مدة وجيزة، بلغ عدد متابعي ترمب أكثر من 600 ألف على منصة التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع الفيديو القصيرة، المملوكة لشركة التكنولوجيا العملاقة التي مقرها الصين “بايت دانس”.

وتخوض بايت دانس معركة قضائية ضد قانون أمريكي دخل حيز التنفيذ في إبريل/نيسان، يُلزمها ببيع تيك توك بحلول يناير/كانون الثاني أو مواجهة الحظر.

ويقول البيت الأبيض إنه يريد إنهاء ملكية الشركة للمنصة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وليس فرض حظر على تيك توك.