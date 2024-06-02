سياسة|الولايات المتحدة

ترمب ينضم إلى منصة “تيك توك” بعدما كان يسعى لحظرها (شاهد)

خلال مدة وجيزة، بلغ عدد متابعي ترمب أكثر من 600 ألف

المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (رويترز)
2/6/2024-|آخر تحديث: 2/6/202403:53 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

انضم مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترمب إلى منصة “تيك توك” قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد أن كان يحاول حظرها عندما كان رئيسا للولايات المتحدة.

وقالت صحيفة (بوليتيكو) التي كانت أول من نشرت عن ذلك، إن ترمب نشر مقطع فيديو على حسابه على تيك توك مساء أمس السبت، ظهر فيه وهو يحيّي الجماهير في مباراة ضمن بطولة في رياضة فنون القتال المختلطة في نيوارك بولاية نيوجيرسي.

مئات الآلاف من المتابعين

وخلال مدة وجيزة، بلغ عدد متابعي ترمب أكثر من 600 ألف على منصة التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع الفيديو القصيرة، المملوكة لشركة التكنولوجيا العملاقة التي مقرها الصين “بايت دانس”.

وتخوض بايت دانس معركة قضائية ضد قانون أمريكي دخل حيز التنفيذ في إبريل/نيسان، يُلزمها ببيع تيك توك بحلول يناير/كانون الثاني أو مواجهة الحظر.

ويقول البيت الأبيض إنه يريد إنهاء ملكية الشركة للمنصة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وليس فرض حظر على تيك توك.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز