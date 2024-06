حزب العمال البريطاني يتعهد بخفض عدد المهاجرين في هذه الحالة

وعد زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر بتقليص عدد المهاجرين، في وقت ترجح استطلاعات الرأي فوز حزبه في الانتخابات التشريعية المقررة في 4 من يوليو/تموز المقبل.

وقال ستارمر في مقابلة مع صحيفة (ذا صن) نُشرت الأحد “سأخفض أرقام الهجرة”، في حين أن المحافظين الذين يحكمون البلاد منذ 14 عاما يضعون هذا الموضوع منذ مدة طويلة في قلب النقاش العام في المملكة المتحدة.

وبلغ صافي عدد المهاجرين إلى بريطانيا 685 ألف شخص إضافي عام 2023، حسب الإحصاءات الرسمية، وهو ثاني أعلى مستوى بعد الرقم القياسي المسجل العام السابق (764 ألف شخص).

وأضاف ستارمر “إذا منحتموني الثقة وعهدتم لي بمفاتيح داونينغ ستريت -مقر الحكم- فسأقطع لكم هذا الوعد: سأسيطر على حدودنا وأضمن مساعدة الشركات البريطانية على توظيف البريطانيين أولا”.

وحسب الصحيفة، يعتزم حزب العمال منع الشركات التي تنتهك قوانين العمل من توظيف عمال من الخارج، والتأكد من أن القطاعات التي تطلب تأشيرات عمل للأجانب تدرّب البريطانيين على هذه الوظائف.

