سياسة|بريطانيا

حزب العمال البريطاني يتعهد بخفض عدد المهاجرين في هذه الحالة

هذه هي المرة الأولى التي يلتزم فيها ستارمر بخفض الهجرة

زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر (رويترز)
زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر (رويترز)
2/6/2024-|آخر تحديث: 2/6/202403:22 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

وعد زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر بتقليص عدد المهاجرين، في وقت ترجح استطلاعات الرأي فوز حزبه في الانتخابات التشريعية المقررة في 4 من يوليو/تموز المقبل.

وقال ستارمر في مقابلة مع صحيفة (ذا صن) نُشرت الأحد “سأخفض أرقام الهجرة”، في حين أن المحافظين الذين يحكمون البلاد منذ 14 عاما يضعون هذا الموضوع منذ مدة طويلة في قلب النقاش العام في المملكة المتحدة.

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ثاني أعلى مستوى

وبلغ صافي عدد المهاجرين إلى بريطانيا 685 ألف شخص إضافي عام 2023، حسب الإحصاءات الرسمية، وهو ثاني أعلى مستوى بعد الرقم القياسي المسجل العام السابق (764 ألف شخص).

وأضاف ستارمر “إذا منحتموني الثقة وعهدتم لي بمفاتيح داونينغ ستريت -مقر الحكم- فسأقطع لكم هذا الوعد: سأسيطر على حدودنا وأضمن مساعدة الشركات البريطانية على توظيف البريطانيين أولا”.

وحسب الصحيفة، يعتزم حزب العمال منع الشركات التي تنتهك قوانين العمل من توظيف عمال من الخارج، والتأكد من أن القطاعات التي تطلب تأشيرات عمل للأجانب تدرّب البريطانيين على هذه الوظائف.

المرة الأولى

وهذه هي المرة الأولى التي يلتزم فيها كير ستارمر بخفض الهجرة إذا وصل إلى السلطة، ويأتي ذلك في ظل تقدم حزبه بنحو 20 نقطة على حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وأكد ستارمر “لن أتهرب من التحدي”، منددا بـ”فشل” المحافظين في الحد من الهجرة رغم وعودهم.

وأضاف “يجب أن يكون لدينا دائما خيار توظيف عامل بريطاني أولا”، في حين أشارت الصحيفة إلى خطر أن تؤدي مثل هذه الوعود إلى “حرب مع الجناح اليساري لحزبه”.

وفي الوقت ذاته، أعلن زعيم حزب العمال أنه في حال فوزه سيتخلى فورا عن خطة المحافظين المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا.

المصدر : الفرنسية