سرايا القدس تبث صور إعداد وتجهيز القذائف الصاروخية ضمن معركة طوفان الأقصى (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، مشاهد من إعداد وتجهيز القذائف الصاروخية خلال معركة طوفان الأقصى.

وقالت في بيان عبر قناتها على تليغرام “سرايا القدس تعرض بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم مشاهد من إعداد وتجهيز القذائف الصاروخية خلال معركة طوفان الأقصى” .

وفي بيانات عدة، قالت السرايا أنها نفذت أمس السبت العمليات الآتية: