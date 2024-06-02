سرايا القدس تبث صور إعداد وتجهيز القذائف الصاروخية ضمن معركة طوفان الأقصى (فيديو)
بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم
مدة الفيديو 01 minutes 24 seconds
2/6/2024-|آخر تحديث: 2/6/202401:33 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، مشاهد من إعداد وتجهيز القذائف الصاروخية خلال معركة طوفان الأقصى.
وقالت في بيان عبر قناتها على تليغرام “سرايا القدس تعرض بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم مشاهد من إعداد وتجهيز القذائف الصاروخية خلال معركة طوفان الأقصى” .
وفي بيانات عدة، قالت السرايا أنها نفذت أمس السبت العمليات الآتية:
- قصفنا بوابل من قذائف الهاون “العيار الثقيل” جنود العدو وآلياته المتوغلة في محيط تل زعرب غرب مدينة رفح.
- في عملية مركبة تمكن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني وقصف جنود العدو وآلياته بقذائف الهاون في محور التقدم تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.
- دك مجاهدونا بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60” جنود العدو وآلياته المتوغلة جنوب مخيم يبنا على الحدود الفلسطينية المصرية برفح.
- فجرنا آلية صهيونية بعبوة “برميلية” شديدة الانفجار في محور التقدم بمحيط منطقة أم رائد شرق رفح.
المصدر : الجزيرة مباشر