صفارات الإنذار تدوي 4 مرات في نهاريا شمالي إسرائيل واندلاع حريق (فيديو)

دوّت صافرات الإنذار 4 مرات، اليوم الأحد، في مدينة نهاريا ومحطيها في شمالي إسرائيل.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” (خاصة) إن صافرات الإنذار دوّت بشكل مكثف في نهاريا والمناطق المحيطة بها خلال الساعات القليلة الماضية.

فيما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن صافرات الإنذار انطلقت 4 مرات على الأقل في نهاريا اليوم (الأحد).

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن صفارات الإنذار انطلقت في مدينة نهاريا، إثر تسلل طائرة مسيّرة تم اعتراضها لاحقًا، دون تسجيل أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وأظهر مقطع “فيديو” حصلت عليه الجزيرة مباشر، النيران وهي تشتعل في أحد المواقع من دون وقوع إصابات.

كما دوّت صفارات الإنذار في مدينة عكا وبلدات مجاورة لها، بعد تخوف من تسلل طائرات مسيّرة في وقت سابق الأحد، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وأضافت الصحيفة أن حرائق اندلعت في قرية قصرين بالجولان السوري المحتل، بعد سقوط 10 صواريخ أُطلقت من لبنان بعد ظهر الأحد، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على إخمادها.

وكان “حزب الله” قد أعلن أنه قصف مستوطنتي كريات شمونة والمطلة شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ، واستهدف آلية عسكرية.

وقال الحزب في بيان إنه بعد رصد ومتابعة دقيقة لحركة آليات العدو الإسرائيلي في موقع العباد، أعدّ مقاتلوه كمينًا محكمًا لها، وعند وصول الآليات إلى بوابة الموقع استهدفوا إحداها بالأسلحة الصاروخية المباشرة، ما أدى إلى تدميرها واحتراقها بمن فيها.

وفي بيان آخر، أعلن الحزب استهداف مستوطنة كريات شمونة بعشرات صواريخ “الكاتيوشا”، ومستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية المباشرة، ‏وإصابة الأهداف بدقة.

ولفت إلى أن هجومه الصاروخي جاء ردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بنت جبيل وحولا.