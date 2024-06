كوريا الشمالية تمطر جارتها الجنوبية مجددا بمئات من بالونات القمامة وسيول تتوعد بالرد

أرسلت كوريا الشمالية مجددا (بالونات) مناطيد محملة بنفايات إلى كوريا الجنوبية، السبت، وفق ما أعلن الجيش، غداة تحذير سيول من أنها ستتخذ إجراءات مضادة لتحركات مماثلة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أرسلت كوريا الشمالية نحو 260 منطادا محملة بأكياس نفايات تشمل بطاريات مستهلكة وأعقاب سجائر وما يبدو أنه روث، وفقا لهيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي.

ودانت السلطات في سيول هذا السلوك قائلة إنه “دنيء”، بينما كانت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية قد حذرت الجمعة من أن الحكومة ستتخذ إجراءات مضادة إذا لم تتوقف بيونغ يانغ عن هذه الاستفزازات “غير العقلانية”.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في رسالة نصية لصحفيين أن كوريا الشمالية “أطلقت مجددا مناطيد تحمل نفايات باتجاه الجنوب”.

وأوصت السكان بالامتناع عن لمس المناطيد في حال رصدها وإبلاغ السلطات عنها.

كذلك، أرسلت حكومة مدينة سيول رسالة نصية إلى السكان السبت حذرت فيها من “جسم غير محدَّد يُعتقد أنه منشورات دعائية لكوريا الشمالية”.

وأضافت “رُصد الجسم في المجال الجوي قرب سيول، ويقوم الجيش حاليا بالتعامل معه”، ناصحة السكان “بالامتناع عن الأنشطة الخارجية”.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي أن وزير الدفاع شين وون-سيك قال خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي أوستن لويد على هامش “حوار شانغري-لا” الأمني ​​في سنغافورة، اليوم الأحد، إن البالونات تنتهك اتفاق الهدنة.

وأضاف أن الوزيرين جدّدا التأكيد على تنسيق البلدين للرد على أي تهديدات واستفزازات من بيونغ يانغ، استنادا إلى الموقف الدفاعي المشترك للتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

❗🇰🇵🎈🇰🇷 – Over the past two days, South Korean media reported that North Korea sent around 600 balloons loaded with trash to South Korea.

According to Yonhap News Agency, the balloons, detected by the South Korean Joint Chiefs of Staff (JCS), crossed the Military Demarcation… pic.twitter.com/PBpGU8goBb

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 2, 2024