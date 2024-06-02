من هو الشيخ صباح خالد الصباح ولي العهد الكويتي الجديد؟

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، مساء السبت، إن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أصدر أمرا أميريا “بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد”.

وجاء في الأمر الأميري حسب وكالة الأنباء الرسمية “يُزكى الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد”.

من هو ولي العهد الجديد؟

وُلد ولي العهد الكويتي الجديد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح في الكويت عام 1953، وحصل على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977، حسب السيرة الذاتية التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

والتحق الشيخ صباح الخالد بعدها بقسم الشؤون العربية في وزارة الخارجية الكويتية عام 1978 حتى عام 1983، قبل أن يعمل ضمن بعثة الكويت في الأمم المتحدة بنيويورك بين عامي 1983 و1989.

وخلال الأعوام من 1995 إلى 1998، عمل الشيخ صباح الخالد سفيرا لبلاده لدى السعودية، ومندوبا لدى منظمة المؤتمر الإسلامي. وحسب وكالة الأنباء الكويتية، شارك الشيخ صباح الخالد خلال تلك الفترة في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي عام 1998، صدر مرسوم بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير، ثم تولى بعدها منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل (2006-2007)، ووزير الإعلام (2008-2009)، قبل تعيينه وزيرا للخارجية عام 2011.

وفي عام 2019، عيَّن أمير الكويت الأسبق الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الشيخ صباح الخالد رئيسا للوزراء. وأعاد أمير الكويت السابق الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تكليفه بتشكيل الحكومة للمرة الثانية عام 2020، والثالثة والرابعة خلال عام 2021.