“يوم حزين”.. ساندرز يعدّ نتنياهو “مجرم حرب” ويرفض دعوته للحديث أمام الكونغرس

قال السيناتور البارز بيرني ساندرز، إن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الكونغرس الأمريكي لإلقاء خطاب، وعتبر ذلك “يوما حزينا” في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في منشور للسيناتور اليهودي المعروف بمواقفه المعارضة للحرب، عبر منصة إكس السبت، انتقد فيه كلا من إسرائيل وبلاده.

وأكد ساندرز أنه “يوم حزين للغاية بالولايات المتحدة أن يقوم مسؤولو الحزبين بدعوة نتنياهو إلى الكونغرس الأمريكي لإلقاء خطاب”.

وشدد ساندرز على أن نتنياهو “مجرم حرب”، مضيفا أنه لن يحضر الجلسة التي سيتحدث فيها بالتأكيد.

Benjamin Netanyahu is a war criminal. He should not be invited to address a joint meeting of Congress. I certainly will not attend.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) June 1, 2024