أم درمان.. 3 قتلى “بينهم متطوع” بهجوم على مستشفى و”الصحة العالمية” تعدّه مروعا

أصيب مستشفى النوّ في أم درمان -المدعوم من منظمة أطباء بلا حدود- لهجوم أمس الأربعاء وسط قصف مكثف للمدينة؛ مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم متطوع في المستشفى.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، إن المستشفى -الذي تدعمه- في أم درمان، أصيب بقصف يوم الأربعاء 19 يونيو/حزيران، وسط قصف عنيف لمحيط المدينة.

وأشارت إلى أن القصف أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم متطوع محلي بالمستشفى، في حين تم إدخال ما لا يقل عن 27 جريحًا إلى غرفة الطوارئ إثر الغارة.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في سلسلة تغريدات على منصة إكس “ليست المرة الأولى التي يتأثر فيها مستشفى النوّ بالعنف العشوائي، ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصابت قذيفة قسم الطوارئ بالمستشفى؛ مما أدى إلى مقتل اثنين من المرافقين للمرضى، وإصابة خمسة أشخاص آخرين”.

وأكدت أطباء بلا حدود أن مستشفى النوّ هو أكبر مستشفى عام عامل في أم درمان مجهز للتعامل مع تدفق حالات جرحى الحرب، وأنه يستقبل يوميًّا عددًا كبيرًا من الحالات الطارئة وجرحى الحرب.

وأضافت المنظمة في بيانها، أن الفريق الطبي في المستشفى، استجاب لحادثتي إصابات جماعية في أسبوع واحد بين 31 مايو و6 يونيو، وأشارت إلى أن الحادثة الأخيرة كانت مروّعة حيث وصل 65 جريحًا في نفس الوقت، توفي 10 منهم.

وشددت المنظمة على ضرورة وقف الهجمات وقالت “ينبغي أن تكون الهجمات على مرافق الرعاية الصحية أمرًا غير وارد، لكننا نشهده بشكل متكرر في السودان.. هذا يجب أن يتوقف الآن!”.

من جانبه وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، الهجوم بأنه مروّع، وقال إن الهجمات المستمرة على الرعاية الصحية في السودان مروّعة، ودعا إلى وقف الهجمات على المرافق الصحية، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الصحة.

وقال على منصة إكس اليوم الخميس “يؤثر هذا العنف في المجتمعات بأكملها، مما يحرمها من الرعاية الصحية المنقذة للحياة، التي تعتبر بالفعل موردًا نادرًا بسبب الصراع”.

