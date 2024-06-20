استطلاعات رأي: هزيمة تاريخية تنتظر المحافظين في بريطانيا بقيادة سوناك

توقعت استطلاعات للرأي، نشرت مساء الأربعاء في بريطانيا، هزيمة ساحقة غير مسبوقة لحزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء ريشي سوناك في الانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من يوليو/تموز المقبل.

كما توقعت استطلاعات الرأي فوز حزب العمال المعارض بالانتخابات بسهولة وتحقيق انتصار تاريخي والحصول على أغلبية كبيرة في مجلس العموم البريطاني.

وتوقع استطلاع للرأي لشركة “سافانتا” ونشرته صحيفة “تلغراف” أن يخسر سوناك مقعده في البرلمان، ليصبح أول رئيس وزراء بريطاني في التاريخ يخسر مقعده في مجلس العموم بينما يرأس الحكومة.

وتوقع الاستطلاع أن يحصل حزب العمال بزعامة كير ستارمر على 516 مقعدا، من أصل 650 مقعدا، مقابل 53 للمحافظين.

وفاز حزب المحافظين بـ365 مقعدا في الانتخابات التي جرت عام 2019، فيما حصل حزب العمال على 202.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة “يوغوف” أن حزب العمال في طريقه للاستحواذ على 425 مقعدا في مجلس العموم، بينما توقع استطلاع منظمة “مور إن كومون” حصوله على 406 مقاعد.

وتوقع استطلاع يوغوف حصول حزب المحافظين على 108 مقاعد، فيما توقع استطلاع “مور إن كومون” حصول المحافظين على 155 مقعدا.

وتوقعت الاستطلاعات أيضا بأن يخسر عدد من الوزراء البارزين في الحكومة مقاعدهم، من بينهم وزير المالية جيريمي هانت.

وتتسق الاستطلاعات مع أخرى سابقة تتوقع فوز حزب العمال، الذي ظل في صفوف المعارضة على مدى 14 عاما من حكم المحافظين، لكنها تبرز أن حجم هزيمة المحافظين قد يكون أسوأ مما كان يعتقد سابقا.

وتشير معظم استطلاعات الرأي حاليا إلى تقدم حزب العمال بزعامة ستارمر بنحو 20 نقطة مئوية على حزب المحافظين الحاكم في حصة الأصوات.