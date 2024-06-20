الاحتلال يعيد اعتقال عزيز دويك بعد أيام من إطلاق سراحه (فيديو)

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السابق عزيز دويك من منزله في الخليل بعد أيام من إطلاق سراحه.

وأظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من قوات الاحتلال وهم يتعمدون إهانته خلال اقتيادهم له نحو الجيب العسكري.

والخميس الماضي، أفرجت السلطات الإسرائيلية، عن الدويك الذي اعتقل منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واعتقل الدويك (75 عاما) في17 أكتوبر، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وهي المدة التي قضاها بالفعل في السجن.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بدعوة وجود “تهديد أمني”، دون توجيه لائحة اتهام، يمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.

قوات الاحتلال تعيد اعتقال الدكتور عزيز دويك بعد أيام من الإفراج عنه. pic.twitter.com/sWXPjfFP7X — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) June 19, 2024

وتولى الدويك، وهو من مدينة الخليل رئاسة المجلس التشريعي منذ فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس في الانتخابات البرلمانية عام 2006، وحتى إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن المحكمة الدستورية في رام الله قررت حل المجلس أواخر 2018.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الدويك يمر بظروف صحية صعبة جدا في سجن النقب جنوب إسرائيل، مشيرا إلى أن الدويك منذ اعتقاله، لا يتلقى العلاج الطبي المناسب، وتطالب عائلته بالسماح لها بزيارته للاطمئنان على وضعه الصحي.

وأشار نادي الأسير إلى أن الدويك يعاني أيضا من فقر الدم (الأنيميا) ونقص الهيموغلوبين بسبب مرض السكري، موضحا أنه سبق أن أجرى عمليتي قسطرة وتفتيت لحصى الكلى.

وسبق أن اعتقل الاحتلال الدويك مرات عديدة من بينها في يونيو/حزيران 2014، وأطلق سراحه في 9 يونيو/حزيران 2015.