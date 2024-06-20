الدفاع المدني بغزة للجزيرة مباشر: 500 استغاثة بوجود شهداء منذ بداية العملية البرية في رفح

قال الدفاع المدني في قطاع غزة للجزيرة مباشر إنه تلقى نحو 500 نداء استغاثة بوجود شهداء وعالقين منذ بدء العملية البرية في مدينة رفح، أقصى جنوبي القطاع.

وقال الدكتور محمد المغير مسؤول الدعم والإمداد بالدفاع المدني في قطاع غزة للجزيرة مباشر إن الطواقم لم تستطع الوصول إلى هذه الأماكن بسبب استهداف الاحتلال للطواقم ومنعها من العمل.

وأوضح أن المناطق التي وصلت منها الاستغاثات هي مخيمات “يبنا” و”الشابورة” و”الشعوت” وأحياء “تل السلطان” و”الجنينة” و”السلام” ومناطق شرق رفح.

وأضاف أن الدفاع المدني يعمل من خلال ثلاث نقاط ميدانية في رفح ومحيطها، مشيرا إلى أنها تعرضت للاستهداف من قبل قوات الاحتلال.

وذكر المغير أن قوات الاحتلال استهدفت طواقم الدفاع المدني لأكثر من عشر مرات خلال عمليات الانقاذ بمناطق العمليات العسكرية، مشيرا إلى تضرر بعض المركبات نتيجة ذلك.

وأضاف أن طائرات “الكواد كابتر” المسيرة استهدفت بوابة مركز الدفاع المدني بجوار منتجع بردايس بمواصي رفح مما خلف أضرارا كبيرة في المكان.

وقال المغير إن الدفاع المدني بذل جهوداً حثيثة مع الصليب الأحمر من أجل التنسيق للدخول للمناطق التي يوجد بها محتجزون من الشهداء والجرحى والمدنيين لكن الاحتلال أفشل كل المحاولات.