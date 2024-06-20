السودان.. محتجون يقتحمون مقر التلفزيون في بورتسودان بسبب “زيّ البجا” (فيديو)

اقتحم محتجون غاضبون مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمدينة بورتسودان شرقي السودان احتجاجًا على منع مقدمة برامج من الظهور بزيّ قبائل البجا بشرق السودان على شاشة التلفزيون الرسمي.

وردد المحتجون هتاف “بجا حديد.. بجا دولة”، وقالوا إنه “لا توجد أي جهة قادرة على منعهم من ارتداء زيهم الذي يعبر عن قبائل البجا في أي مكان حتى في القصر الرئاسي”.

وأظهر مقطع فيديو متداول مجموعة من الأفراد وهم يقتحمون استوديو بمقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون السوداني وهم يغنون بأهازيج محلية ثم يجلسون على الكرسي المخصص للمذيع.

وقال أحد المتحدثين وهو يجلس على منصة الاستديو “ما في زول يقدر يتكلم معانا ويستفزنا بالشعار حقنا (شعار البجا) في إشارة إلى قبائل البجا التي تستوطن شرق السودان”.

وأضاف وهو يمسك بالشعار على ملابسه “دا نحن نخش بيه القصر الجمهوري، مش التلفزيون التعبان دا”.

“غضب بسبب ارتداء زيّ البجا”

وكانت المذيعة بالتلفزيون القومي السوداني زينب إيرا قد قالت على حسابها بفيسبوك، إن مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إبراهيم البزعي أعرب عن غضبه من ارتدائها زيّ “البجا” بالقناة، وإنه هددها بالطرد من التلفزيون إذا ارتدت ذلك الزيّ، وقالت “هذا الزيّ هو هويتي ولن أتنازل عنه”.

من جانبها قالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالسودان في بيان، إن ما دار من حديث بين مديرها إبراهيم البزعي وإحدى المذيعات التي تنتمي إلى مكون بشرق السودان، جرى قبل أربعة أشهر، ولم ترد فيه أي إساءة لأي مكون قبلي، ومن المستغرب إثارته الآن.

ونوّهت الهيئة إلى أن البزعي أبدى ملاحظة حول التحية باللغة البجاوية في نشرة الأخبار ونصح المذيعة وتقبلت ذلك، وأكدت احترامها وتقديرها لكافة المكونات القبلية في شرق السودان، وفقًا للبيان.

وانتقلت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالسودان، إلى مدينة بورتسودان، وكان مقرها الأساسي في مدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم، وسيطرت عليه قوات الدعم السريع في بداية الحرب ثم استرجعه الجيش قبل أشهر.