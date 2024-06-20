“الليلة تتزين غزة بهذه الصواريخ”.. قصف مستوطنات الغلاف وإطلاق النار على مقاومين خلال انسحابهم (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة ضمن معركة طوفان الأقصى، في اليوم الـ258 من العدوان الإسرائيلي على غزة.

ونشرت سرايا القدس، اليوم الخميس، مشاهد قالت إنها لقصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وأظهرت المشاهد لحظة تجهيز المقاتلين للرشقة الصاروخية على الرغم من وجود قوات إسرائيلية قريبًا منهم.

كما بينت مشاهد لحظة تفادي المقاتلين استهدافًا من دبابة إسرائيلية ومسيّرة “كواد كابتر”.

سرايا القدس:

مشاهد من قصف مستوطنات "غلاف غزة" برشقة صاروخية 🚀 pic.twitter.com/kxQU3MENPz — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) June 20, 2024

“ستتزين غزة بهذه الصواريخ”

وقبل أن تنطلق الرشقة الصاروخية، قال المقاتل “بإذن الله في تمام الساعة التاسعة ستتزين غزة بهذه الصواريخ”.

وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة، فضلًا عن قصف مواقع عسكرية ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية، رغم مرور نحو 9 أشهر من العدوان الإسرائيلي المدمر على القطاع.