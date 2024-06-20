سياسة|قطاع غزة

“الليلة تتزين غزة بهذه الصواريخ”.. قصف مستوطنات الغلاف وإطلاق النار على مقاومين خلال انسحابهم (فيديو)

مشاهد بثّتها سرايا القدس

سرايا القدس تقصف مستوطنات الغلاف
مدة الفيديو 01 minutes 31 seconds
20/6/2024-|آخر تحديث: 20/6/202401:35 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة ضمن معركة طوفان الأقصى، في اليوم الـ258 من العدوان الإسرائيلي على غزة.

ونشرت سرايا القدس، اليوم الخميس، مشاهد قالت إنها لقصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

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وأظهرت المشاهد لحظة تجهيز المقاتلين للرشقة الصاروخية على الرغم من وجود قوات إسرائيلية قريبًا منهم.

كما بينت مشاهد لحظة تفادي المقاتلين استهدافًا من دبابة إسرائيلية ومسيّرة “كواد كابتر”.

“ستتزين غزة بهذه الصواريخ”

وقبل أن تنطلق الرشقة الصاروخية، قال المقاتل “بإذن الله في تمام الساعة التاسعة ستتزين غزة بهذه الصواريخ”.

وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة، فضلًا عن قصف مواقع عسكرية ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية، رغم مرور نحو 9 أشهر من العدوان الإسرائيلي المدمر على القطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر