بدا متلعثما وعليه آثار تعذيب.. معتقل من غزة يكشف فظائع الاحتلال داخل السجون (فيديو)

قال الأسير الغزّي بدر دحلان الذي أطلق سراحه اليوم الخميس، من سجون الاحتلال إن “ظروف السجن التي عاشها كانت أشبه بالكابوس”.

وأضاف دحلان في تصريحات صحفية قبيل خضوعه لفحوص طبية داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وبدء رحلته العلاجية الطويلة، أنه يبلغ من العمر 29 عاما، وأنه تم اعتقاله منذ شهر في شريط خان يونس.

عجز عن الوصف

وقال دحلان الذي ظهر في وضع مضطرب وآثار التعذيب بادية على وجهه ويديه وكل جسده “عذبوني كثير.. ما أقدر أوصف لك.. ضربوني على رأسي وكانوا يريدون كسر رجلي”.

وأثناء حديثه، ظهر الأسير الفلسطيني في وضع نفسي كارثي حيث ظل يتلعثم في الكلام وعيناه جاحظتان، ودخل في حالة هلوسة وهو يقول كلامًا غير واضح.

وشدد الأسير الفلسطيني على أن الوضع العام للأسرى الذين التقاهم في سجون الاحتلال صعب جدا، وأنهم محرومون من النوم.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر في وقت سابق اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال أفرج عن 33 أسيرا من غزة، وأن عددا منهم وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

ونقلت وكالة الأناضول أن الأسرى المفرج عنهم تم اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال في القطاع على مدار عمليته البرية التي بدأها في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت أن الأسرى المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد أن أفرج عنهم الجيش من منطقة شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية للوكالة، إن الأسرى وصلوا إلى المستشفى بأجساد نحيلة، عليها علامات التعذيب. وأضافت المصادر الطبية أن هذه ليست المرة الأولى التي يفرج فيها الجيش الإسرائيلي عن فلسطينيين اعتقلهم من غزة منذ بدء اجتياحه البري للقطاع.

الأسرى ومصيرهم المجهول

وخلال الشهور الماضية، أطلق الجيش سراح عشرات من المعتقلين على دفعات متباعدة، غالبيتهم عانوا من تردي أوضاعهم الصحية.

ومنذ أن بدأت العملية البرية في القطاع اعتقل الجيش الإسرائيلي آلافًا من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، وأفرج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، ولا يزال مصير الآخرين مجهولا.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشنّ إسرائيل حربا على غزة خلّفت قرابة 123 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.