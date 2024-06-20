بعد استشهاده.. أسرة الطبيب إياد الرنتيسي تطالب بالتحقيق وتكشف كواليس اعتقاله (فيديو)

طالبت عائلة الدكتور إياد الرنتيسي بالتحقيق في ظروف استشهاده داخل السجون الإسرائيلية بعد اعتقاله من مستشفى كمال عدوان، الذي كان يرأس قسم الولادة به.

وحمّلت زوجة الدكتور إياد الرنتيسي، في لقاء مع الجزيرة مباشر، قوات الاحتلال مسؤولية استشهاده قائلة إنه كان بكامل قواه الجسدية عندما اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعبّرت عن حزنها الشديد لاستشهاد زوجها، قائلة إن هناك تقارير عن تعرضه للتعذيب واشتكى من آلام في صدره، لكن الاحتلال لم يأبه بذلك.

وطالبت زوجة الدكتور إياد الرنتيسي الاحتلال بتسليم جثمانه للعائلة.

من جانبها، روت دينا ابنة الدكتور إياد الرنتيسي للجزيرة مباشر تفاصيل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال.

وقالت إن العائلة اضطرت للخروج من المستشفى بعد وصول قوات الاحتلال إليها، مضيفة أن والدها أجرى عملية ولادة قيصرية قبل اعتقاله بساعة.

وذكرت أن الدكتور إياد كان يريد مواصلة عمله ويرفض مغادرة المستشفى، لكنه خرج معهم بسبب وجود والدته.

وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت والدها خلال نزوحهم إلى الجنوب من خلال ما قال جيش الاحتلال إنه “ممر آمن”.

وذكرت أنها ودعت والدها ولم تكن تعتقد أن هذه ستكون آخر مرة تراه فيها، مضيفة أنها شعرت بصدمة شديدة عندما تلقت خبر استشهاده.

وقالت دينا إن الدكتور إياد لم يكن يعاني من أي أمراض، وكانت صحته جيدة عندما اعتقلته قوات الاحتلال.