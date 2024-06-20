بصواريخ 107.. شهداء الأقصى تضرب موقع صوفا الإسرائيلي شرق رفح (فيديو)

بثت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، مشاهد جديدة من قصف مقاتليها لمواقع عسكرية إسرائيلية، وذلك في اليوم الـ258 من العدوان على غزة.

ونشرت الكتائب، اليوم الخميس، مشاهد قالت إنها لاستهداف محيط موقع صوفا العسكري الإسرائيلي شرق رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، وذلك برشقة صاروخية من نوع “107”.

وبينت المشاهد لحظة تجهيز المقاتل للصواريخ على وقع تكبيرات العيد.

ويطلق 107 عبر رشقات متتالية باستخدام منصات تحتوي الواحدة منها على 6 أو 12 صاروخا. ويمثل موقع صوفا قاعدة لوجيستية كبيرة لجيش الاحتلال بحسب وصف سابق للخبير العسكري اللواء واصف عريقات.

وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة، فضلًا عن قصف مواقع عسكرية ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية، رغم مرور نحو 9 أشهر من العدوان الإسرائيلي المدمّر على القطاع.