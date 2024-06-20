بوتين: نفكر في تغييرات محتملة لعقيدتنا النووية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده تدرس إدخال تعديلات محتملة في عقيدتها بخصوص استخدام الأسلحة النووية.

وأضاف بوتين، الذي كان يتحدث في ختام زيارة لفيتنام، أن روسيا تفكر في ذلك “لأن الخصوم خفضوا سقف استخدام الأسلحة النووية”.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت موسكو تخطط لإدراج ضربة نووية استباقية في النسخة الجديدة من العقيدة العسكرية لروسيا، قال الرئيس الروسي إنه لا حاجة لذلك، مؤكدًا أن بلاده “قادرة على صد أي هجوم للخصم بضربة مضادة”.

وتعليقًا على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، بشأن وضع القوات النووية للحلف “في حالة تأهب”، قال بوتين إن “روسيا تراقب عن كثب تلك النوايا، وسترد بشكل مناسب إذا حدث شيء ما”.

وأضاف أن تحركات “الناتو” في قارة آسيا تشكل تهديدات أمنية لروسيا.

وتنص العقيدة الحالية على أن روسيا ربما تستخدم مثل هذه الأسلحة ردًا على هجوم نووي، أو في حالة التعرض لهجوم تقليدي يشكل تهديدًا وجوديًا للدولة.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، يدعو بعض المحللين العسكريين الروس المتشددين إلى أن تخفض موسكو الحالات التي تتيح لها الاستخدام النووي.

وقال الرئيس الروسي إن لبلاده الحق في تصدير الأسلحة إلى أي دولة، كما يفعل الغرب مع أوكرانيا.

وذكر بوتين أنه إذا قامت كوريا الجنوبية بتزويد أوكرانيا بالأسلحة فسيكون أمرًا خاطئًا، مضيفًا أن موسكو ستتخذ القرارات اللازمة وقتها.

ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تقوم بلاده بتزويد كوريا الشمالية بأسلحة عالية الدقة.

وقبل فيتنام، زار بوتين كوريا الشمالية حيث التقى بزعيمها كيم جونغ أون، ووقّع الزعيمان اتفاقًا للدفاع المشترك بين البلدين.

وتعهد كل جانب بتقديم مساعدة عسكرية فورية للآخر في حالة وقوع عدوان مسلح على أي منهما.