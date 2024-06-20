تصريحات هاغاري عن حماس تشعل الجدل في إسرائيل والجيش يصدر بيانا

قوبلت تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الأربعاء، التي قال فيها إنه لا يمكن القضاء على “حماس” كأيديولوجية، برفض من الطبقة السياسية الحاكمة في إسرائيل.

وكان هاغاري قال في مقابلة أجرتها معه القناة 13 الإسرائيلية الخاصة: “الحديث عن تدمير حماس هو بمثابة ذر للرماد في أعين الجمهور”.

وأضاف: “حماس فكرة، لا يمكنك تدمير فكرة، يجب على المستوى السياسي أن يجد بديلًا لها وإلا فستبقى”.

وصدر بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلنت حكومته أن هجومها على قطاع غزة لن يتوقف حتى القضاء على “حماس”، علّق فيه على تصريحات هاغاري.

وقال مكتب نتنياهو “حدد المجلس الوزاري والأمني برئاسة رئيس الوزراء نتانياهو أحد أهداف الحرب بتدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية”.

وأضاف “الجيش الإسرائيلي ملتزم بذلك”.

وفي بيان منفصل نشره على قناته في “تلغرام”، أوضح الجيش أن هاغاري كان يتحدث عن “حماس”: “كفكرة، وكانت تصريحاته واضحة وصريحة”.

وقال إن “قادة الجيش الإسرائيلي والجنود يقاتلون بكل عزيمة وإصرار لتدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية الحكومية والتنظيمية لحماس في غزة، وهو هدف عسكري”.

צה״ל מחוייב להשגת מטרות המלחמה כפי שהוגדרו על ידי הקבינט, פועל כך לאורך כל המלחמה לילות כימים וכך ימשיך.

מפקדי צה״ל ומשרתיו נלחמים בנחישות ובהתמדה להשמדת היכולות הצבאיות והתשתית השלטונית והארגונית של החמאס בעזה, מטרה צבאית מובהקת >> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 19, 2024

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت طلبا توضيحات من مكتب رئيس الأركان بشأن تصريحات المتحدث باسم الجيش.

من جهته، اعتبر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، أن تصريحات المتحدث باسم الجيش تشير إلى ما سماها “الروح القيادية المتراخية لرئيس الأركان ووزير الدفاع”.

وقال “لدينا محاربون أبطال وقيادة أمنية لا تستحقهم”.

דברי דובר צה״ל הערב הם רק בבואה של רוח המפקד הרופסת של הרמטכ״ל ושר הבטחון.

יש לנו לוחמים גיבורי על והנהגה בטחונית שלא ראויה להם.

במקום לחשוב שהוא עדיין הרל"ש של גנץ ואייזנקוט ולדבר מגרונם, כדאי שדובר צה״ל יתרכז בחיזוק לוחמינו ושמפקדיו הרצי וגלנט יחתרו לניצחון! לא מסוגלים לנצח?… pic.twitter.com/nw9xWW5uTU — 🇮🇱שלמה קרעי – Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) June 19, 2024

ولم تنجح الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من 8 شهور في الإطاحة بحركة “حماس” لكنها تسببت بدمار واسع النطاق في القطاع، وخلّفت أكثر من 37 ألف شهيد وعشرات آلاف المصابين.