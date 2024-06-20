سياسة|إسرائيل

تصريحات هاغاري عن حماس تشعل الجدل في إسرائيل والجيش يصدر بيانا

دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
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20/6/2024-|آخر تحديث: 20/6/202401:38 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قوبلت تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الأربعاء، التي قال فيها إنه لا يمكن القضاء على “حماس” كأيديولوجية، برفض من الطبقة السياسية الحاكمة في إسرائيل.

وكان هاغاري قال في مقابلة أجرتها معه القناة 13 الإسرائيلية الخاصة: “الحديث عن تدمير حماس هو بمثابة ذر للرماد في أعين الجمهور”.

وأضاف: “حماس فكرة، لا يمكنك تدمير فكرة، يجب على المستوى السياسي أن يجد بديلًا لها وإلا فستبقى”.

وصدر بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلنت حكومته أن هجومها على قطاع غزة لن يتوقف حتى القضاء على “حماس”، علّق فيه على تصريحات هاغاري.

وقال مكتب نتنياهو “حدد المجلس الوزاري والأمني برئاسة رئيس الوزراء نتانياهو أحد أهداف الحرب بتدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية”.

وأضاف “الجيش الإسرائيلي ملتزم بذلك”.

وفي بيان منفصل نشره على قناته في “تلغرام”، أوضح الجيش أن هاغاري كان يتحدث عن “حماس”: “كفكرة، وكانت تصريحاته واضحة وصريحة”.

وقال إن “قادة الجيش الإسرائيلي والجنود يقاتلون بكل عزيمة وإصرار لتدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية الحكومية والتنظيمية لحماس في غزة، وهو هدف عسكري”.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت طلبا توضيحات من مكتب رئيس الأركان بشأن تصريحات المتحدث باسم الجيش.

من جهته، اعتبر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، أن تصريحات المتحدث باسم الجيش تشير إلى ما سماها “الروح القيادية المتراخية لرئيس الأركان ووزير الدفاع”.

وقال “لدينا محاربون أبطال وقيادة أمنية لا تستحقهم”.

ولم تنجح الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من 8 شهور في الإطاحة بحركة “حماس” لكنها تسببت بدمار واسع النطاق في القطاع، وخلّفت أكثر من 37 ألف شهيد وعشرات آلاف المصابين.

المصدر : الجزيرة مباشر